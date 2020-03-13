Валерий Радаев осмотрел, как проходит реконструкция цирка и подчеркнул, что к концу года все работы будут закончены. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

— Остался еще большой объем работ — чистовая отделка, а параллельно с ней установка мебели и оборудования. В декабре обновленный цирк должен быть представлен жителям, — сказал глава региона.

Финансирование предусмотрено в полном объёме. Саратовский цирк является федеральным объектом, подчиняющимся Министерству культуры РФ. Заказчиком работ выступает Минкульт ФГУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Напомним, что на реставрацию саратовский цирк закрыли еще в 2017 году.