Саратовский цирк имени Братьев Никитиных предупреждает граждан об аферистах.

Выяснилось, что мошенники продают якобы билеты на цирковые представления в различных мессенджерах.

Недобропорядочные граждане предлагают легковерным любителям цирка билеты с 50-процентной скидкой.

Так, в WhatsApp, Telegram, Viber распространяются рассылки с подобными сообщениями.

Обманщики просят перевести деньги за билеты заранее. Сами же билеты обещают передать в самом цирке перед началом шоу.

В учреждении культуры просят не верить таким ушлым продавцам билетов, которые готовы обслужить даже коллективные заявки.

Уточняется, что билеты реализуются исключительно в кассах цирка и на его официальном сайте circus-saratov.ru.