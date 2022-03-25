Специалисты саратовского ЦУРа обнаружили в Телеграм фейковый канал Министерства труда и социальной защиты РФ. Владелец канала под ником Кристина Дмитриева представилась помощником профильного министра Антона Котякова и обещала информировать о льготах и пособиях.

Авторы канала гарантировали помощь от государства при подписке на ресурс. Подозрения вызвало то, что в медиаресурс активно стали добавлять представителей местных СМИ и органов власти. Однако в описании канала и посте было допущено несколько орфографических ошибок. В федеральном министерстве опровергли наличие сотрудника с таким именем. Также было установлено, что распространяемая в канале информация не соответствует действительности.

Напоминаем, у Минтруда РФ зарегистрирован только один верифицированный телеграм-канал — https://t.me/mintrudrf.