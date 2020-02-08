Детская студия имени Олега Табакова при Саратовском ТЮЗе объявила кастинг мальчиков для спектакля «Приключения Тома Сойера». Об этом сообщает сайт театра.

На роль в спектакле требуются мальчики в возрасте от семи до 14 лет. Кастинг состоится 12 февраля в старом ТЮЗе. На него необходимо приготовить три выступления — чтение стихотворения или басни, исполнение песни и танцевальный или сценическое движение.

Кроме того, дополнительный набор детей проводится в бесплатные творческие объединения театрального направления «Дебют», «Овация» и «Апельсин». Все это связано с постановкой пьесы по произведению Марка Твена «Приключение Тома Сойера».