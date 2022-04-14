В группах Саратовского ТЮЗа Киселёва в социальной сети «ВКонтакте» стартовал новый масштабный конкурс — игра «Битвы по средам». Об этом сообщает минкультуры области.

Отвечая на вопросы о постановках театра, зрители смогут выиграть билеты в ТЮЗ и получить приглашение на театральный квиз с участием артистов.

Вопросы театр будет публиковать по средам, на сбор ответов дается два дня, до обеда пятницы. Победители и участники квиза получат призы: сувенирную продукцию с символикой театра и автографами артистов.