Сегодня, 17 июня, Арбитражный суд Поволжского округа выявил картельный сговор на рынке поставок запасных частей для самолетов.

Ранее Саратовское УФАС признало в действиях ООО «ЭрВи Эйрплейнз» из Москвы, ООО «Авиатехсервис», ООО «Цетус» и ООО «Авиационная производственно-торговая компания» из Санкт-Петербурга нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции.

Эти юридические лица создали видимость конкурентной борьбы с целью поддержания цен на торгах на поставку запчастей к самолетам для нужд Краснокутского лётного училища гражданской авиации имени заслуженного пилота СССР Васина И.Ф. – филиала ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева».

Они использовали единую инфраструктуру для подачи заявок с одного IP- адреса.

ООО «ЭрВиЭйрплейнз» и ООО «Цетус» сделали по одному шагу на понижение цены — 1,1 процента и 0,5 процента, а другие две организации не сделали предложений по цене.

ООО «Авиатехсервис» и ООО «Авиационная производственно-торговая компания» попытались обжаловать решение комиссии Управления федеральной антимонопольной службы, однако суды трех инстанций поддержали позицию антимонопольного органа.

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