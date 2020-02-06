Полицейские раскрыли кражу в селе Саратовского района. Об этом сообщает ГУ МВД.

В отдел за помощью обратилась 63-летняяя женщина из Березиной Речки. Она рассказала, что ее 29-летний сын украл у нее сумку с паспортом, снилсом, пенсионным удостоверением, а также сотовым телефоном.

Правоохранители задержали злоумышленника. Ранее он привлекался за крупное хранение наркотиков. На допросе он признался в содеянном, а похищенное у него изъяли.

Мужчина снова попал под уголовное дело и теперь не сможет уехать из города.