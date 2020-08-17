Житель Саратовской области пытался избежать столкновения с отарой овец и врезался в другой автомобиль в Калмыкии, сообщает пресс-служба ГУ МВД республики.

В Приютненском районе Калмыкии водитель саратовской Lada Kalina из-за вышедшей на дорогу отары овец выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112 под управлением элистинца. В результате ДТП пострадала пассажирка «двенашки» — 33-летняя элистинка, которую с травмами госпитализировали в республиканскую больницу.

Полицейским удалось установить владельца животных. На него составлен административный протокол.