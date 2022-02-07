В Саратове из-за сообщения о заложенной бомбе в воскресенье 6 февраля эвакуировали посетителей и персонал железнодорожного вокзала.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в правоохранительных органах, около двух часов дня было получено письмо на электронную почту о том, что вокзал заминирован.

К месту нахождения предполагаемого взрывного устройства прибыли оперативные службы. Сотрудники и посетители были эвакуированы, а здание вокзала оцеплено полицейскими.

Служебные собаки исследовали территорию вокзала. В результате никаких бомб обнаружено не было.

Вокзал после обследования возобновил свою работу.

Позже также стало известно о том, что похожие электронные письма об угрозах минирования получили школы и детские сады Саратова.

Здесь также не были найдены взрывные устройства.