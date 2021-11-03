Саратовец украл дверь во время ремонта одного из торговых объектов в Заводском районе Саратова и сдал ее на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

Обратившийся в полицию 35-летний мужчина рассказал, что во время ремонта рабочие сняли дверь с петель и поставили ее неподалеку. Вскоре заявитель обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сумма ущерба, по его словам, составила 25 000 рублей.

Полиция быстро установила личность вора. Ранее судимый 39-летний мужчина сдал краденную дверь в приемку металлолома за 1600 рублей. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Дверь изъяли и вернули владельцу.