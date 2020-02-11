Воздух в Саратове и Балакове в январе 2020 года остался чистым. К такому выводу пришли эксперты филиала ФГБУ «Приволжское УГМС».

Так, по результатам наблюдений на стационарных постах загрязнения атмосферного воздуха в Саратове и Балакове не обнаружено.

Кроме того проверили на чистоту поверхности вод в двух реках: Хопер рядом с Балашовом и Большой Иргиз у Пугачева. Водоемы тоже оказались без нарушений.

Радиационная обстановка в течение месяца была стабильной и находилась в пределах природного радиационного фона. Превышений критического значения МЭД по результатам измерений не зафиксировано.