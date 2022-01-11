За вознаграждение в размере 12,5 тысяч рублей доктор из Балашова оформляла фиктивный документ о прививках.

В настоящее время в отношении медицинского работника районной больницы города Балашова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Об этом 11 января сообщило региональное СУ СКР.

По предварительным данным, с 1 июля по 1 ноября 2021 года медработник получила через посредника деньги в размере 12 500 рублей за оформление сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса с внесением недостоверных сведений в региональный сегмент информационного ресурса, без проведения фактической иммунизации.

О торговле «левыми» сертификатами узнали в балашовской полиции.

В настоящее момент проводится проверка. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Саратове два врача поликлиник были уличены в оформлении ложных документов о проведении прививок гражданам без их фактического осуществления.