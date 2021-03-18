При поддержке спикера госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области строятся новые учреждения здравоохранения, дома для медиков, поступают новые автомобили «скорой помощи» и многое другое. Об этом сказал депутат Саратовской городской думы от фракции «Единая Россия», заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы №1 им. Ю.Я. Гордеева Валерий Козлов, комментируя информацию о выделении средств на завершение строительства инфекционной больницы в Саратове.

— Наш регион нуждался в новой и современной инфекционной больнице, строительство которой стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Меры поддержки, которые он оказывает нашему региону, беспрецедентны.

Сегодня стало известно, что благодаря содействию спикера госдумы из федерального бюджета на завершение строительства инфекционной больницы будут выделены средства в размере 1,678 миллиарда рублей. Это позволит завершить работы по строительству, закупить новое современное оборудование, чтобы пациенты получали качественную медицинскую помощь в современных условиях. Также хочу отметить, что данная больница будет рассчитана более чем на 1,2 тысячи рабочих мест, это позволит обеспечить новые рабочие места для медицинского персонала.

Вячеслав Викторович уделяет огромное внимание развитию здравоохранения на территории нашей области, при его поддержке строится не только инфекционная больница, но и современный онкологический центр, дома для медиков, поступают новые автомобили «скорой помощи» и многое другое, – подчеркнул Козлов.