14 января в Президентской академии в Москва были подведены итоги активности участия филиалов и структурных подразделений РАНХиГС при Президенте РФ в Общеакадемических образовательных мероприятиях сезона 2018-2019.

Среди 52 филиалов Президентской академии по всей России — от Калининграда до Хабаровска — в сводном индексе активности Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина из Саратова занял первое место.

В Общеакадемические образовательные мероприятия РАНХиГС входят:

Акселератор социальных инициатив RAISE — образовательная программа для студентов российских вузов, направленная на самостоятельную разработку и реализацию социальных и предпринимательских проектов.

Общеакадемический конкурс лучших практик РАНХиГС — проект, проводимый среди преподавателей и сотрудников центров содействия трудоустройству и занятости студентов и выпускников Академии для выявления, поддержки и продвижения лучших технологий и практик в сфере внедрения образовательных технологий, управления карьерой, результатов интеллектуальной деятельности.

Кубок по менеджменту «Управляй!» — всероссийский молодежный проект по менеджменту, который помогает студентам раскрывать свой управленческий потенциал, тестировать навыки в формате бизнес-игр и является стартом для карьеры управленца.

Бизнес-чемпионат РАНХиГС «Business Battle» — это соревнование на базе компьютерного бизнес симулятора, который моделирует деятельность производственной компании. Проект является первой ступенью к участию в международном соревновании по менеджменту Global Management Challenge.

Отметим, что по итогам 2019 года студенты и сотрудники ПИУ РАНХиГС стали победителями Общеакадемического конкурса лучших практик РАНХиГС и Кубка по менеджменту «Управляй!», а также команды Поволжского института управления заняли 3 место в Акселераторе социальных инициатив RAISE и 6 место в Бизнес-чемпионате РАНХиГС «Business Battle».

-Уровень конкурсных мероприятий Президентской академии очень высокий. Они ориентированы на практический результат, длятся весь учебный год и соревноваться приходится не только с филиалами сети РАНХиГС, но и со всеми вузами России. Оттого победа становится еще ценнее. Например, в Акселераторе социальных инициатив RAISE наша команда должна была не просто разработать проекты по социальному предпринимательству, но также изготовить и выпустить на рынок соответствующий продукт. И нам это удалось! Наша игра «Поле информационной безопасности «ХакеRU.net» и правовой журнал «Правознайка» оказались очень востребованы у родителей и учителей нашего региона. Кроме того, знания, полученные на Акселераторе, помогли нам найти партнеров и выиграть грантовую поддержку на расширение и развитие проектов, — рассказала начальник управления по работе со студентами Поволжского института управления РАНХиГС Анна Попова.