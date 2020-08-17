Спортсмен из Саратова Евгений Морев вчера, 16 августа, в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Саратов онлайн» разместил провокационный пост.

Смысл поста заключался в том, что некая женщина из Саратова напала на школьницу, обидевшись на негативные комментарии в адрес ее дочери в социальной сети TikTok. Якобы женщина покусала девочку за щеки настолько сильно, что пострадавшей пришлось обращаться в травмпункт.

Некоторые СМИ, в том числе наше, «купились» на это сообщение и опубликовали новость. Сегодняшняя совместная проверка нашей редакции и комиссии по делам несовершеннолетних выявила, что подобный факт имел место быть, но в марте и в Ростовской области.

Мы приносим извинения перед своими читателями и обещаем впредь тщательнее проверять информацию.