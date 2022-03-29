Завод по производству цемента в Вольске продолжает работу в обычном режиме. Об этом заявил сегодня, 29 марта, председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

— В ряде СМИ сегодня появилась информация об уходе с российского рынка франко-швейцарского производителя строительных материалов Holcim. Один из крупных заводов компании по производству цемента расположен в Вольске.

В настоящий момент «Holcim» рассматривает варианты по продаже своих российских активов. Несмотря на это, по словам представителей бренда, все предприятия, в том числе, расположенные на территории Саратовской области, продолжают работу в обычном режиме.

В компании также заверили, что все обязательства перед потребителями и сотрудниками будут выполняться в полном объеме.

Поручил министру промышленности и энергетики, а также министру труда и социальной защиты быть на постоянной связи с руководством компании и держать вопрос на личном контроле, — написал чиновник.