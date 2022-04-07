Саратовский завод запускает производство оборудования для модернизации российских самолетов. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Он отметил, что основная масса продукции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» производится для оборонно-промышленного комплекса страны.

Предприятие выпускает системы автоматического управления, пилотажные комплексы и приборы для комплектации современных летательных аппаратов. К их числу относятся ряд моделей самолетов разработки Туполева, Ильшина, Яковлева, Антонова, ряд моделей вертолетов Миля и Камова.

Ведется освоение и запуск в серийное производство оборудования для модернизации существующего парка, и перспективных летательных аппаратов. В том числе предприятие участвует в проектах модернизации Ан-124 «Руслан», а также выпуске обновленного Ил-76 – Ил-76МД-90А, МС-21 и Superjet.

На сегодняшний день на заводе трудятся порядка 550 человек. Средняя заработная плата составляет 57 249 рублей.

— На предприятии ответственно подошли к привлечению квалифицированных специалистов. Здесь работают в основном выпускники СГТУ и СГУ, которых приглашают еще в период студенчества. Ребятам предлагают сменный график, обучают непосредственно на производстве.

Кроме этого при заводе действует центр молодежного технического творчества, где занимаются школьники с 8-го класса. Учеников готовят к поступлению в вуз, а потом предлагают трудоустройство уже со 2-го курса, к концу обучения специалист имеет все необходимые знания и навыки. Как показывает практика, все они остаются работать на саратовском заводе после получения диплома, — отметил Бусаргин.