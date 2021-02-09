Начальник УФСБ по Саратовской области Олег Боломожнов поинтересовался у регионального Роспотребнадзора, почему показатель тестируемости на коронавирус в регионе ниже среднероссийского.

Ольга Кожанова пояснила, что число исследований за неделю выросло, в лабораториях достаточно оборудования, которое позволяет делать необходимое число исследований каждый день.

Министр здравоохранения региона Олег Костин пояснил, что все лаборатории работают на полную мощность. И отметил, что численность области уменьшилась на 300 тысяч человек, а эта цифра пока не пересчитана. После пересчета будет “нормальное число тестирований”.