Сегодня, 29 апреля, в 9:00 на трассе в Красноармейском районе разлива» rel=»noopener» target=»_blank»>столкнулся Саратовской области Toyota Land Cruiser и бензовоз, в результате чего около 50 литров мазута вылилось на дорогу.

В региональном минрироды сообщили о нанесенном окружающей среде вреде. Если полезное ископаемое оказалось на обочине, то тогда возможно пострадала почва.

— В рамках земельного надзора производится отбор проб почвы и исследования на содержание нефтепродуктов, по результатам которых может быть предъявлено виновному лицу для компенсации ущерба. Земельный надзор осуществляется Федеральной службой Россельхознадзора Саратовской области на землях сельхозназначения и управлением Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям на остальных землях. Далее проводятся мероприятия по рекультивации нарушенных земель на основании проектно-сметной документации, — сообщили чиновники.

Напомним, что прокуратура уже начала проверку по этому поводу.