С заявлением выступил Секретарь регионального отделения партии Николай Панков.

На проходящей в эти минуты Конференции партии «Единая Россия» делегаты Конференции предложили выразить позицию по решению Президента Владимира Путина.

— Это патриотичнская позиция по защите наших соотечественников из Донецкой и Луганской народных республик.

Хотел бы сказать слова благодарности всем жителям нашей области за то, что быстро откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для жителей ЛНР И ДНР. Первую машину с гуманитарным грузом уже отправили. В самое ближайшее время будет сформирована и отправленна вторая машина. Работа по оказанию гуманитарной помощи будет продолженна и дальше, — подчеркнул Николай Панков.

Решение было поддержано единогласно.