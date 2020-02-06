Сменился руководитель отделения партии «Родина» в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как сообщается, председатель партии Алексей Журавлев, после добровольного сложения полномочий предыдущего руководителя регионального отделения Сергея Великанова, предложил на эту должность Сергея Демина.

Новый руководитель Почетный работник ЖКХ России, член регионального Совета партии «родина», до избрания председателем совета регионального отделения возглавлял местное отделение партии в городе Саратове.

4 февраля на Конференции регионального отделения партии Сергей Демин единогласно был избран председателем совета.