Сегодня, 19 ноября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об итогах встречи с руководством АО «Птицефабрика Михайловская».

Объемы производства снизились как и численность поголовья. По словам директора учреждения, это связано с ростом цен на зерно для кормов почти в два раза. Необходимо изменить технологию производства.

Владелец не намерен закрывать фабрику.

—Для региона предприятие является стратегически важным, поэтому Правительство области готово оказать всестороннюю поддержку для развития производства. Готовы принимать активное участие в реализации новых проектов, — отметил Роман Бусаргин.