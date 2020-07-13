Предприятие, образованное в 1986 году на базе саратовского филиала ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов, которое преобразовалось сначала в саратовский НИИ Биокатализа, а еще позже, в АО «Биоамид», вошло в список резидентов технопарка «Сколково».

Компания специализируется на производстве широкого круга биохимических препаратов от лекарств до компонентов для выпуска химических промышленных соединений.

О предприятии и планах на его дальнейшее развитие рассказывает генеральный директор АО «Биоамид» Сергей Воронин.