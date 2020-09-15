Одно из предприятий в Саратовской области накопило долги по налогам на сумму свыше 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в УФССП по Саратовской области.

В связи с этим Межрайонная инспекция №20 ФНС обратилась в суд с требованием взыскать деньги.

В отношении организации возбудили исполнительное производство. Выяснилось, что у нее есть спецтранспорт.

Четыре единицы тяжелой техники арестовали с ограничением права пользования, ее оставили на ответственное хранение должнику.

Готовят документы для передачи имущества на оценку и его продажу в счет долга.

