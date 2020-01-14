Модернизированный на саратовской предприятии «КБПА» пилотажный комплекс для вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» передан заказчику, сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

На предприятии смогли существенно снизить массу и габариты комплекса, изменить процесс разработки и отладки программного обеспечения. Эти разработки будут применены в дальнейшем для модернизации боевых вертолетов Ми-38, различных модификаций Ми-8 и Ка-52.

Комплекс обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании. В него заложен большой потенциал для дальнейшей модернизации под новые требования заказчика.

По контракту с производителем до 2027 года в войска планируется передать 98 таких машин.