Росприроднадзор оштрафовал фирму на полмиллиона рублей за незаконно вырыла песчаный карьер в Ртищевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

В июле прошлого года ведомство провело выездную проверку ООО «Уралстроймонтаж». Оказалось, что для разработки песчаного карьера предприятие незаконно пользуется недрами на территории посёлка Первомайский Ртищевского района.

Управление Росприроднадзора назначило нарушителям штраф в размере 500 тысяч рублей.