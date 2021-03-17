Предприятие из Ленинского района Саратова наказали на 20 тысяч рублей из-за бомбоубежища, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В 2006 году одному из предприятий Саратова было передано на ответственное хранение бомбоубежище, находящиеся на его территории. При проверки выяснилось, что бункер находится в удручающем состоянии — вход в убежище не отмечен знаками, на него отсутствует документация, состояние бункера не проверялось, не обеспечена герметизация защитного сооружения, не проведено обслуживание масляных противопыльных фильтров, дизельная электростанция не законсервирована, аккумуляторная батарея дизельной электростанции демонтирована. Все это привело к тому, что бомбоубежище сейчас нельзя использовать для защиты людей в случае чрезвычайных ситуаций.

Предприятие было оштрафовано на 20 тысяч рублей. Руководству было предписано привести бункер в нормативное состояние.