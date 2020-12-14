Саратовское предприятие ООО “Молагроторг” выписывало электронные ветеринарные сопроводительные документы на просроченную молочную продукцию. Об этом сообщили в Управление ветеринарии Россельхознадзора региона.

Нарушения выявили при анализе федеральной государственной системы “Меркурий”.

9 декабря было выдано три документа на сырки “Вкусный день” и “Знакомый вкус премиум “Творожные пальчики” массой в 22 килограмма, срок годности которых истек 26 ноября.

В этот же день и 10 декабря организация оформила сертификаты на 24 килограмма творога “Вкусный день”, который нельзя было есть еще 27 ноября.

Продукцию принял филиал самарской организации и не смутился нарушений. Направлено письмо об изъятии молочки из оборота.

Таким образом, закон нарушили сотрудники компании в обоих городах.

Теперь в деле разберется прокуратура.