Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей Саратовское региональное отделение Российского детского фонда организовало ряд праздничных мероприятий для детей.

Они прошли на нескольких площадках — в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды», городском парка культуры и отдыха. А также в областной детской клинической больнице. Для маленьких пациентов провела программу аниматор и подарила каждому игровой набор.

Для детей прошли мастер-классы: по керамике «Волшебная глина», по свитдизайну «Цветик-семицветик», по швейному мастерству «Солнечный лоскуток». Также была подготовлена фотозона, организован концерт, а потом всех желающих накормили мороженым.

—Сегодня мы видели столько счастливых искренних детских глаз, это лучшая награда за наши старания. Я очень рада, что столько партнеров поддержали нас и помогли подарить им замечательный праздник. Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Каждый ребѐнок должен чувствовать себя защищѐнным, нужным, любимым и безгранично счастливым! — прокомментировала директор Саратовского регионального отделения Российского детского фонда Екатерина Пяткина.

— День защиты детей — самый светлый и добрый праздник лета. Дети – это наше будущее, наш смысл жизни. Дорогие ребята! Не переставайте мечтать, ставьте новые цели, достигайте их, верьте в себя и свои силы! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов и как можно больше радостных эмоций. А нам, взрослым, я желаю не забывать о том, что мы в ответе за будущее наших детей, в котором обязательно должно быть место улыбкам, детскому смеху и исполнению заветных желаний! — поздравил присутствующих депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев.