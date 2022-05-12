В Ассоциации юристов России (АЮР) подвели итоги рейтингования региональных отделений за первый квартал 2022 года.

Очередной рейтинг подсчитан по итогам комплексной оценки деятельности всех 84 региональных отделений за первый квартал 2022 года по пяти ключевым критериям: профессиональная активность отделения, в том числе в медиасфере, его финансирование, интенсивность взаимодействия с государственными и негосударственными структурами, а также с аппаратом Ассоциации.

По итогам рейтингования региональных отделений Ассоциации юристов России (АЮР) Саратовское отделение АЮР заняло 3 место, уступив лишь коллегам из республики Башкортостан и Ульяновской области.

Напомним, что председателем Саратовского регионального отделения АЮР является ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова.