В Ассоциации юристов России (АЮР) подвели итоги рейтингования региональных отделений за второй квартал 2021 года.

Целью рейтинга являются комплексная оценка и повышение эффективности деятельности региональных отделений Ассоциации, которые оценивались экспертной комиссией по пяти ключевым критериям: профессиональная активность отделения, в том числе в медиасфере, его финансирование, интенсивность взаимодействия с государственными и негосударственными структурами, а также с аппаратом Ассоциации.

По итогам рейтингования Саратовское отделение АЮР заняло III место среди 84 региональных отделений, уступив лидеру рейтинга – Ульяновскому отделению – всего 0,13% из максимально возможных пяти баллов.

— Важно упомянуть о положительной динамике, которая сейчас прослеживается в этих рейтингах. Много лет подряд наше отделение было в так называемых аутсайдерах. Так, например, в 2019 году оно занимало 49 позицию. Однако в четвертом квартале прошлого года мы вырвались на пятое место в рейтинге, а сейчас вошли и в тройку лидеров. И это знаковое достижение – результат совместной плодотворной работы всех членов Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России и всего юридического сообщества региона! Это стало возможным благодаря масштабной трансформации и активизации деятельности нашего реготделения, измененным подходам к работе. Пришла новая команда руководителей, неравнодушных и искренне заинтересованных в развитии. Значительно обновился количественный и качественный состав Саратовского отделения АЮР, который пополнился не только ведущими учеными-правоведами, но и представителями юридического сообщества Саратовской области – практикующими юристами из правоохранительных органов, нотариата, адвокатского и судейского сообществ. Был создан Совет молодых юристов (молодежное крыло) нашей организации, которая теперь пополняется талантливыми ребятами, по-настоящему увлеченными юриспруденцией. Поставлены и успешно решаются новые перспективные задачи, реализуются социально значимые проекты на территории нашей области, такие, как, например, «Юристы – детям», оказание бесплатной юридической помощи жителям региона совместно с Юридической клиникой СГЮА, проекты по противодействию коррупции, повышению качества высшего юридического образования и другие. То есть, отделение заработало в полную силу. И сегодня наша цель – удержать эту планку лидерства, еще больше укрепив позиции нашей организации за счет новых проектов, направленных на повышение социального благополучия населения Саратовской области, – отметила председатель Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова.