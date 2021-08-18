В Саратове судебные приставы обязали ТСЖ организовать площадку для выброса мусора в Заводском районе, сообщили в пресс-службе УФССП.

В ходе муниципального жилищного контроля установили, что территория одного из многоквартирных домов не обеспечена мусорными контейнерами. ТСЖ получили предписание исправить ситуацию, но в установленный срок этого не сделали.

Поэтому комитет по ЖКХ администрации Саратова обратился в суд. По решению суда в отношении товарищества возбудили исполнительное производство. Однако они продолжали бездействовать.

После предупреждения об уголовной ответственности ТСЖ наконец организовало мусорную площадку.