Прокуратура Саратовской области выяснила, что жительница Саратова обратилась в комитет соцподдержки населения города, а ей отказали в начислении выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Причина крылась якобы в не тех сведениях о заключению брака, а в уведомлении написали, что денег не дадут из-за того, что среднедушевой доход ее семьи выше прожиточного минимума.

Бумагу гражданка получила с нарушением срока.

В отношении начальника профильного подразделения учреждения завели административное дело, а потом оштрафовали.