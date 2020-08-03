В Кировском районе города Саратов вынесен приговор местному жителю, совершившему преступления против половой свободы и неприкосновенности детей, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Установлено, что утром 7 февраля 2019 года, 45-летний мужчина возле жилого дома на 1-м Топольчанском проезде увидел 15-летнюю девочку, возвращавшуюся со школы. Эксгибиционист обогнал девочку и совершил у нее на глазах развратные действия. Напуганная девочка сразу же сообщила обо всем матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

В этот же день мужчина возле жилых домов на улице Еремина заметил еще одну «жертву» — 9-летнюю девочку, возвращавшуюся со школы. Заведомо зная, что в силу возраста девочка находится в беспомощном состоянии и не понимает действий мужчины, злоумышленник в отношении нее совершил иные действия сексуального характера.

Злоумышленник вскоре был задержан сотрудниками МВД, а потерпевшие опознали его.

В суде злоумышленник не признал вины в содеянном, но доказательства следствия полностью подтверждали его вину в инкриминируемом деянии.

Злоумышленника приговорили к лишению свободы сроком семи лет и 15 дней в колонии строгого режима, с ограничением свободы на год.