Мужчина отправился за грибами вплавь по реке Большой Караман.

Как сообщили в Саратовском облспасе, 23 сентября в Марксовском районе 5 часов ушло на поиски заблудившегося любителя грибов.

По предварительным данным, местный житель заплутал в поисках грибных мест после обеда.

51-летний житель села Красная Поляна решил отправиться на «тихую охоту» на резиновой лодке. Вскоре связь с ним пропала.

Выяснилось, что грибник переплыл реку Большой Караман, а потом сбился с курса на озере Золотое дно.

Спасатели смогли отыскать потерявшегося грибника. Сообщается, что медицинская помощь ему не потребовалась