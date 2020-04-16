Чиновники и общественники продолжают проверять дезинфекцию общественного транспорта. Об этом сообщает мэрия.

Сегодня были осмотрены троллейбусы №2 и 2а на конечной остановке на улице Лермонтова. Инспекции направлены на выявление нарушений графиков работы и предписаний Роспотребнадзора.

Депутат гордумы Евгений Чернов отметил, что большинство водителей соблюдают требования: ездят в масках, в салонах размещены памятки по профилактике коронавирусной инфекции.

— Сегодня нам удалось побывать в новом троллейбусе, который был приобретен в декабре 2019 года. Дезинфекция в салоне произведена на отлично. Осталось только хорошее впечатление, — сказал он.

Во время рейда также выяснилось, уже несколько дней не курсируют микроавтобусы №54 и №82, а водители этих маршрутов не пожелали участвовать в выездной проверке, однако получили извещение о ней заранее. По словам Чернова, это первый случай в городе.

— Будем обращаться в соответствующие органы, которые отвечают за надзор данной деятельности. Будут приняты соответствующие меры, — уточнил он.