В течение 2021 года на разных площадках, включая Общественную палату Саратовской области, проводилась подготовка наблюдателей к выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Это был сложный и многоуровневый процесс, в котором было задействовано большое количество наблюдателей и экспертов.

Главная цель при подготовке и проведении выборов — обеспечение осознанного волеизъявления избирателей и способствование формированию власти, выражающей интересы большинства граждан.

Доцент кафедры политических наук Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Александра Ландерова участвовала в открытии и работе Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения) на выборах, впервые созданного в Саратове при поддержке региональной Общественной палаты.

— Моя основная задача как представителя экспертного сообщества – обеспечивать легитимность избирательной кампании, освещать процесс выборов, делать его более информационно открытым и давать ему научную оценку. В итоге могу сказать, что выборы 2021 года прошли на достаточно качественном уровне, – отметила преподаватель ПИУ РАНХиГС, получившая благодарность Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» за значимый вклад в организацию общественного мониторинга в период проведения Единого дня голосования 2021 года.

«Независимый общественный мониторинг» — одна из крупнейших в России сеть независимых наблюдателей за выборами различного уровня, цель которой — мониторинг избирательного процесса, предотвращение нарушений на выборах и помощь в реализации избирательных прав жителей нашей страны.

Ранее Александра Ландерова получила благодарность Общественной палаты Саратовской области за активную гражданскую позицию и участие в освещении Единого дня голосования 19 сентября 2021 года.