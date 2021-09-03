Жителя Саратова оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он шесть лет уклонялся от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда.

Молодой человек состоял на воинском учете в военкомате по Кировскому, Волжскому и Фрунзенскому районам с января 2015 года. С 17 марта 2021 года он состоял на учете в Энгельсском военкомате.

За шесть лет уклонения от службы предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Молодой человек попросил суд смягчить приговор, ссылаясь на положительную характеристику, отсутствие судимостей и волонтерскую деятельность по помощи школе-интернату. Ему назначили штраф в 10 тысяч рублей.