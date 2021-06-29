На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к минздраву региона.

Он поручил повысить уровень тестирования на коронавирус и сделать вакцинацию максимально удобной для граждан. Помощь должна быть доступна для граждан с хроническими заболеваниями.

Также необходимо усилить взаимодействие с первичным звеном, поликлиниками и участковыми врачами, уделить особое внимание наличию коек, оснащенности их всей необходимой аппаратурой, кислородными станциями и обеспеченность подготовленным медперсоналом. А еще быть на связи с федеральным центром из-за повышенного спроса на вакцины, регулировать лимит поставок, чтобы исключить перебои.

Глава региона отметил, что нужно наращивать темпы вакцинации, защищать граждан от угрозы заражения, одновременно справляться с сюрпризами погоды и создавать задел на следующий сезон, включая запланированный урожай. Важно «выйти из этих испытаний с хорошими результатами и без потерь».