В Саратовской областной думе прошло очередное заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности. В ходе заседания внесены правки в принятый ранее законопроект, касающийся регионального бюджета.

Согласно правкам, саратовскому минздраву выделят дополнительные средства для реализации госконтрактов по программе «Развитие здравоохранения» на сумму 216,5 миллионов рублей.

Из указанной суммы 20,5 миллионов рублей пойдет на оборудование (7 аппаратов ИВЛ) для новой инфекционной больницы, 196 миллионов — на те же цели для новой поликлиники в Юбилейном поселке.

Документ вынесен на заседание облдумы.