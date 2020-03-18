В Саратове 21-летнему продавцу наркотиков смягчили срок из-за наличия у него ребенка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2018 года саратовец через интернет договаривался с подельником о продаже наркотиков в городе. Из тайника он должен был забрать оптовую партию синтетики и продать. Но во время распространения на улице Глебучев Овраг его накрыли полицейские с 11,09 грамма.

Молодой человек раскаялся и полностью признал вину, а в дальнейшем помогал расследованию дела. В связи с этим суд смягчил приговор, а также важным фактором было и то, что у осужденного растет несовершеннолетний ребенок. В итоге саратовец отправится в колонию общего режима на шесть лет.