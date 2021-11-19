В Саратове 35-летнему владельцу сауны предъявлено обвинение в оказании некачественных услуг, повлекших за собой смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

На улице Челюскинцев местный житель организовал сауну. За плату желающим предоставлялась возможность отдыха в парной и сопутствующих помещениях сауны. В парильном помещении была установлена электрическая печь, не имевшая защитного ограждения и кожуха.

22 ноября 2019 года ночью заведение посетила компания молодых людей. Один из них, выходя из парной, наступил на пол, где разлилась вода и коснулся рукой корпуса электрической печи — его ударило током. Приятели пострадавшего вызвали «скорую». Медики констатировали смерть 24-летнего мужчины.

35-летний владелец сауны скрылся от следственного органа и был объявлен в федеральный розыск. Его нашли и заключили под стражу.

Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на завершение расследования.