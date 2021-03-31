На сегодняшнем круглом столе в Саратовской областной думе обсудили создание хранилищ для музейных экспонатов.

Замминистра культуры региона Владимир Баркетов рассказал, что в области нет ни одного такового. Он предложил использовать для этих целей здание на Московской улице — недострой площадью в 9,5 тысячи квадратных метров стоимостью в 300 миллионов рублей.

Чиновник отметил, что сейчас идут переговоры насчет разваливающегося здания на Московской улице, 4. Однако там запрашивается слишком большая сумма за здание, которое потом можно будет использовать только после ремонта.

Всего в фондах музеев на сегодняшний день хранится свыше миллиона предметов. С 2012 года фонды пополнились почти на 90 тысяч экспонатов.

Серьезной проблемой остается реставрация — за 2020 год привели в порядок всего 192 музейных экспоната, за 2019 — 285.

В регионе работают всего две специализированные мастерские, однако они не могут выполнить все работы.