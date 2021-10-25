Сейчас с полей аграрии активно убирают кукурузу.

Лидерами по валовому сбору являются Балашовский район — 59,1 тыс. тонн, Турковский — 55,0 тыс. тонн, Калининский — 43,8 тыс. тонн, Марксовский — 40,3 тыс. тонн.

Наивысшая урожайность получена в Турковском районе — 91,7 ц/га, в Балашовском — 70,0 ц/га и Марксовском — 64,0 ц/га. — сообщает пресс-служба правительство Саратовской области.

Всего убрано 106,9 тыс. га, это 55% всех площадей, при средней урожайности 44,2 ц га, валовой сбор составил 472,4 тыс. тонн.