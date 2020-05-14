Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал соглашение о выделении 1,192 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба региональн7ого министерства строительства и ЖКХ.

Деньги буду выделены из резервного фонда Правительства России и позволят расселить около двух тысяч человек.

— Всего в рамках федерального проекта планируется расселить 371 многоквартирный дом площадью 153 тысяч квадратных метров, а это 4,5 тысячи квартир и 9,792 тысячи человек. Речь идет о многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. В 2019 году было переселено 706 человек. К концу 2020 года планируем расселить 880 человек. На данный момент расселено 52 гражданина, — рассказывает министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.