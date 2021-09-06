Саратовская область вошла в число регионов, которым из федерального бюджета будут выделены деньги на развитие промышленности. По итогам конкурсного отбора региональных программ развития, проведенного Минпромторгом, Саратовская область получит более 40 миллионов рублей.

В рамках региональной государственной программы «Развитие промышленности в Саратовской области» 28,65 миллионов рублей будет выделено на развитие промышленности из федерального бюджета. Софинансирование из регионального бюджета составило 14,2 миллиона.

Из них 26,2 миллионов уже направлены на докапитализацию фонда развития промышленности Саратовской области. Остальные 16,6 пойдут на возмещение части затрат на закупку предприятиями нового оборудования.