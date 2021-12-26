Сегодня службе спасения Саратовской области исполняется 24 года.

Это подразделение было создано 26 декабря 1997 года Постановлением № 925 губернатора Саратовской области.

Сначала в нем было всего 25 человек, оборудования не хватало, но было главное-понимание чрезвычайной востребованности, важности своей работы и… любовь к выбранному делу.

На сегодняшний день это мощная, профессиональная, многофункциональная служба без которой уже невозможно представить жизнь региона. Ее сотрудники проводяи и реанимационно-спасательные мероприятия, чего нет в лучших подразделениях МЧС, таких как «Центроспас».

Именно у саратовских спасателей появился первый в России отряд тяжёлой техники.

Каждый спасатель центрального отряда владеет не менее чем 7-ю специальностями.

На счету сотрудников Службы — тысячи спасённых жизней.

— спасатель — это уникальная профессия. В 151 Федеральном Законе сказано, что спасатель в своей деятельности руководствуются четырьмя принципами: принципом милосердия и гуманизма по отношению к пострадавшим людям, принципом единоначалия-то есть во время выполнения спасательной операции царит «железная» дисциплина, принципом оправданного риска — это значит, что спасатель рискуя собственной жизнью спасает другого человека и принципом постоянной готовности к выдвижению для оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Вот так и живёт спасатель-с открытым сердцем, соблюдая железную дисциплину, постоянно готовый прийти на помощь рискуя собственной жизнью. И каждое из этих утверждений на 100% относится к нашим Саратовским спасателям. Это профессионалы величайшего класса, уникальные, удивительные люди, которые не представляют своей жизни без этой работы, — отметил начальник управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

Редакция «Новостей Саратова» поздравляет сотрудников областной службы спасения с Днём обоюразования их службы и желаем профессионального роста, успехов и процветания.