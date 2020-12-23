Суд признал бывшую сотрудницу Управления Роспотребнадзора по Саратовской области виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 15 октября она пришла с внеплановой проверкой в сельский магазин в Воскресенском районе. Она выявила нарушения и сказала, что за каждое из них положен штраф в 20 тысяч рублей, зная, что на самом деле за такое грозит максимум предупреждение.

Она потребовала дать ей десять тысяч рублей, а еще платок и шапку на 1,17 тысячи рублей, что и получила.

В итоге владельцу торговой точки только предупреждение и выписали.

Совершаемое преступление попало на камеры видеонаблюдения, которые были установлены в торговом зале. О действиях проверяющей сотрудники магазина сообщили правоохранителям.

Она так и не признала своей вины, но штраф в 120 тысяч рублей все равно получила.