Первый фильм саратовского режиссера и продюсера Анастасии Гальярдо «Не трогать» номинировали на американский кинофестиваль ReadingFilmFest.

Короткометражка рассказывает о брате с сестрой, которые обнаружили таинственную коробку, которую лучше не открывать.

В фильме снимались юные актеры театральной студии ТЮЗа «Феникс» и модельного агентства «CMG». Снималась картина в Заводском районе Саратова.

Фильм стал участником кинофестиваля в Америке в номинации «Лучший короткометражный фильм». Церемония награждения будет проходить с 30 сентября по 3 октября в штате Пенсильвания.

Картину можно посмотреть на Youtube.