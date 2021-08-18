Первый фильм саратовского режиссера и продюсера Анастасии Гальярдо «Не трогать» номинировали на американский кинофестиваль ReadingFilmFest.
Короткометражка рассказывает о брате с сестрой, которые обнаружили таинственную коробку, которую лучше не открывать.
В фильме снимались юные актеры театральной студии ТЮЗа «Феникс» и модельного агентства «CMG». Снималась картина в Заводском районе Саратова.
Фильм стал участником кинофестиваля в Америке в номинации «Лучший короткометражный фильм». Церемония награждения будет проходить с 30 сентября по 3 октября в штате Пенсильвания.
Картину можно посмотреть на Youtube.