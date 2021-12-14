Частным компаниям дали срок в неделю, чтобы все официальные выплаты привести в соответствие с реальными зарплатами.

Видео с заседания региональной комиссии по мобилизации доходов в Саратове разместил в своем Telegram председатель облправительства Роман Бусаргин.

Не называя компании, Бусаргин рассказал, как выявляются незаконные махинанации для экономии на зарплатах людей и налоговых отчислениях. Председатель правительства региона дал понять, что нарушитель — одна изаестная в Саратове мебельная фабрика с собственной сетью магазинов платит сотрудникам чуть более минимального размера оплаты труда. Похожая ситуация с сетью частных клиник в Саратове, состоящей из нескольких юридических лиц. Тут официально врачи получают в среднем 12,5 тысяч рублей. Между тем, владельцы клиники совсем не бедствуют, живя за рубежом и получая миллионные доходы.

Мебельной фабрике продемонстрировали их же рекламу с реальными зарплатами, а медцентру — сравнение заявленных зарплат от статистики для налоговой.

Компаниям предложили в течение недели официально повысить выплаты работникам и отчисления в налоговую. В противном случае им обещали помочь в принудительном порядке.